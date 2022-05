Host Airbnb, quali pratiche fare  

Nell’ottica della sharing economy (economia di condivisione) nel 2007 è nata Airbnb, una piattaforma che permette di affittare una stanza o un appartamento a chiunque voglia e per qualsiasi motivo (vacanza, studio, lavoro o altro).

Per mettere in affitto una stanza o una casa

Per mettere in affitto una stanza o una casa, bisognerà diventare un host Airbnb. È molto semplice diventarlo perché sarà sufficiente andare sul portale Airbnb, quindi cliccare in alto a destra su “Diventa un host”.

A questo punto si può aggiungere il proprio annuncio, scrivendo una descrizione del proprio alloggio o della stanza che si mette in affitto, quante persone può ospitare e delle foto.

Si dovranno aggiungere anche altri dettagli come le tariffe e gli orari per il check in e per il check out.









Insomma, si può iniziare a guadagnare da subito, non appena arrivano le prime prenotazioni.

Tuttavia, laddove l’amministrazione locale disciplini gli affitti a breve termine, bisogna fare delle pratiche prima di diventarlo.

Sul portale di Airbnb non vengono forniti consigli di carattere legale o fiscale specifici per la zona, poiché possono variare in base al paese, allo stato, alla città o al tipo di alloggio.

Possono essere previste:

delle regole di zonizzazione, che specificano come si può utilizzare il proprio spazio

delle tasse, come quella di soggiorno, l’IVA, la tassa su beni e servizi

delle leggi, che possono richiedere agli host di ottenere una licenza o un permesso, registrare il proprio spazio o disporre di un’assicurazione di responsabilità civile

Quindi il consiglio per sapere quali pratiche fare per diventare un host Airbnb è quello di contattare la propria amministrazione locale, che specificherà le norme e i requisiti previsti per gli affitti a breve termine.

Un’alternativa può essere quella di contattare un professionista del luogo, come un avvocato o un commercialista, che darà tutte le informazioni sulle tasse e le leggi applicabili agli host di quella zona.