Serramentista, come diventarlo

Fra i lavori più in voga in questi anni c’è quello del serramentista, colui che si occupa di montare serramenti, infissi e finestre. Un lavoro in proprio fatto di competenze, creatività e anche di preparazione.

Cosa fa il serramentista?

Ma non è l’unica cosa che fa perché questo professionista è un vero e proprio artigiano che sostituisce il vecchio infisso o la vecchia finestra con una nuova, spesso realizzata in laboratorio come se fosse un falegname, e che deve garantire l’isolamento termico della casa (dato che questa è una richiesta sempre più comune negli ultimi anni).

Quindi il serramentista come prima cosa fa un sopralluogo presso la casa del cliente verificando le misure delle finestre che dovrà costruire ma anche lo stile richiesto dal cliente (materiali, budget, dimensioni, colori).

Una volta raccolte tutte le informazioni, il serramentista si metterà al lavoro in laboratorio per creare il prodotto; infine si occuperà di montare quanto costruito.









È chiaro che per diventare un serramentista occorrono mesi o anni di studio e di esperienza, perché non si occupa solo di montare il nuovo infisso ma anche di crearlo in laboratorio in maniera artigianale.

Non occorre conseguire una laurea o un titolo di studio per diventare serramentista. Infatti, possono diventarlo anche giovani che abbiano conseguito la licenza media.

Un suggerimento

Un suggerimento, comunque, può essere quello di iscriversi ad un corso triennale per diventare operatore del legno (questo al solo scopo di acquisire conoscenze e competenze nella lavorazione del legno, dato che possono tornare utile per il mestiere).

Questo corso è gratuito e vi si possono iscrivere persone dai 14 ai 24 anni.

Una volta completato questo corso, ci si può proporre come assistente presso il laboratorio di un artigiano, per poter fare esperienza pratica oppure decidere di frequentare dei corsi avanzati per specializzarsi.

Il serramentista può lavorare come libero professionista oppure decidere di collaborare come dipendente di un laboratorio o di un’impresa di falegnameria.