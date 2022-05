Serramentista, che cosa fa 

Il serramentista è quel professionista che si occupa di montare e installare finestre, infissi e serramenti ma non solo. Un lavoro in proprio impegnativo ma fatto anche di soddisfazioni.

Infatti questo lavoratore è un artigiano che si occupa anche di creare in laboratorio gli infissi, le finestre e i serramenti che monterà, quindi dovrà saper lavorare il legno, l’alluminio, il PVC e altri materiali.

Cosa fa il serramentista

Quindi in definitiva il serramentista, per poter costruire una finestra o un infisso, deve per prima cosa fare un sopralluogo presso la casa del cliente per verificare dove dovrà installare l’infisso e reperire informazioni varie relative allo stile dell’infisso, al colore, al materiale, anche in base al budget e alle esigenze del cliente.

Una volta ottenute tutte le informazioni che gli servono, il professionista costruirà in laboratorio le diverse componenti o le assemblerà (le barre, il controtelaio, le guarnizioni, le cerniere, le maniglie).









Una volta terminato il lavoro, il serramentista si occupa del montaggio e dell’installazione di quanto realizzato a casa del cliente, verificando che tutto sia corretto.

Quindi quello del serramentista è un lavoro complesso che include diverse fasi e molta costanza, serietà e professionalità.

Per poterlo diventare

Per poterlo diventare si può frequentare un corso triennale gratuito per diventare operatore del legno.

Al termine di questo corso si può continuare a specializzarsi con un corso avanzato o fare esperienza pratica presso un laboratorio di artigiani o un’impresa di falegnameria.

Infatti il serramentista può lavorare come dipendente oppure come libero professionista e in base a ciò guadagnerà diversamente.

Di solito si inizia come apprendista o alle dipendenze di qualcuno, per poi aprire un proprio laboratorio.

Nel caso di lavoratore dipendente, il guadagno si aggira intorno ai 14800 euro all’anno lordi; da libero professionista, invece, il serramentista può guadagnare anche 2000 euro al mese (ciò dipende dalla clientela che ha e dalla fama che è riuscito a costruirsi).