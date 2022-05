Investigatore privato, quali sono i requisiti

Quella dell’investigatore privato è una professione che affascina sempre più giovani che decidono di intraprenderla. Sicuramente un lavoro in proprio differente dai soliti ma che ha delle responsabilità e anche alcuni rischi.

Per poter diventare investigatore

Per poter diventare investigatore privato è necessario ottenere la licenza rilasciata dalla Prefettura di competenza ex art. 134 T.U.L.P.S., necessaria per lo svolgimento di attività d’indagine, di ricerca e raccolta di informazioni per conto di privati.

Per ottenere tale licenza è necessario possedere dei requisiti soggettivi (essere cittadino italiano o comunitario, non aver riportato condanne penali per delitti non colposi) ma anche:

essere in possesso di un titolo di laurea almeno triennale in Psicologia Indirizzo Forense, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia, Sociologia, Scienze dell’Investigazione o corsi di laurea equipollenti

vantare una collaborazione a livello operativo almeno triennale presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso

aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, erogati da Università o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ovvero aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni

Possiamo distinguere poi tra investigatore privato titolare di istituto e investigatore autorizzato dipendente.









Quest’ultimo deve:

essere in possesso di un diploma di scuola media superiore

aver svolto almeno tre anni di pratica continuativa e costante (almeno 80 ore) come collaboratore presso un investigatore privato titolare di istituto autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni

aver partecipato a corsi di perfezionamento nell’ambito delle investigazioni private a indirizzo civile, ovvero aver svolto attività di indagine nei reparti investigativi delle Forze di Polizia, al pari di quanto previsto per l’investigatore privato titolare di istituto