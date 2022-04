Lavoro extra quando si è in pensione, come fare la dichiarazione

Può succedere che, una volta andati in pensione, si voglia o si abbia necessità di continuare a lavorare, cioè di fare un lavoro extra. Questa è un’ipotesi possibile dato che dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e le pensioni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Pensioni di invalidità e assegni di invalidità

Quindi, in caso di pensionati percettori di pensioni di invalidità e assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo, liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, e in presenza di reddito da lavoro dipendente che superi il trattamento minimo annuo, non è possibile fare un lavoro extra.

I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità assoggettati al regime di incumulabilità, devono presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF .

In particolare devono presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente e la dichiarazione “a preventivo” che consenta di effettuare provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sulla base della dichiarazione dei redditi che prevedono di conseguire nel corso dell’anno.









Il lavoratore che non consegna al proprio ente previdenziale la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, è obbligato al versamento della somma pari all’importo annuo della pensione, percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione.

Inoltre sono previste delle sanzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore subordinato inadempienti alle norme sull’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente.

Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, il divieto di cumulo della pensione e dei redditi da lavoro dipendente e autonomo opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.