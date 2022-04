Influencer, non solo immagine ma anche responsabilità etiche

Il mondo dei social network è oggi pieno di personalità, gli influencer, che ogni giorno raccontano le proprie vite, mostrano quello che fanno e soprattutto raccontano di prodotti e servizi che provano o usano (cibi, ristoranti, locali, abbigliamento e così via), ma anche di persone, i follower, che seguono con entusiasmo le avventure dei propri beniamini e prendono spunto dai consigli che questi danno.

Nella definizione de l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria italiano gli influencer sono “soggetti che hanno la capacità di influenzare i consumatori nella scelta di un prodotto o nel giudizio su un brand. Si tratta di soggetti che hanno acquisito particolare prestigio e autorevolezza per l’esperienza e la conoscenza maturata in un certo ambito o settore, come ad esempio noti blogger che hanno online un largo seguito di pubblico”.

Oltre ad influenzare gli acquisti delle persone che li seguono, gli influencer danno spesso anche le proprie opinioni su argomenti di attualità e di politica.

Infatti, avendo libertà di esprimere la propria opinione, un influencer può, attraverso i propri social network, convogliare messaggi al proprio pubblico e influenzarlo anche in questi ambiti.









In questo modo, l’influencer ha un peso importante nelle vite di tantissime persone e per questo il proprio lavoro non è fatto solo di immagine ma anche di responsabilità etiche.

Responsabilità vuol dire che l’influencer deve saper rispondere delle proprie azioni e delle conseguenze che ne seguono.

Ad esempio, a seguito di opinioni impopolari o messaggi negativi su qualcosa, deve essere in grado di accettare le critiche ma soprattutto prendersi la responsabilità di quello che dice e che fa, dato che molto probabilmente con il proprio messaggio sta influenzando o ha influenzato tanta gente.

Quindi l’influencer, nello svolgere il proprio lavoro, deve saper dare il giusto peso alle parole, alle idee e ai pensieri che trasmette (o che vuole trasmettere) e valutare attentamente le possibili interpretazioni e conseguenze che il messaggio potrebbe arrecare.