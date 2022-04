Influencer, come denunciare i guadagni

Al giorno d’oggi sono sempre di più i ragazzi e le ragazze che vogliono fare gli influencer: in effetti si tratta di un’attività entusiasmante e molto remunerativa, se si hanno pazienza, costanza, voglia di fare e si è preparati.

I primi guadagni

Quando si iniziano ad avere i primi guadagni, però, si deve esser pronti anche a saperli denunciare e a seguire tutte le normative fiscali in materia. Se i guadagni sono bassi e l’attività viene svolta in maniera occasionale, non c’è bisogno di aprire la Partita IVA.

In questo caso, però, è opportuno che l’attività sia svolta in maniera saltuaria o sporadica (quindi non deve avere carattere abituale e/o continuativo) e senza vincolo di subordinazione.

Inoltre non deve essere presente il coordinamento con l’attività del committente, vale a dire che il lavoro deve essere svolto in completa autonomia per quanto riguarda i tempi e le modalità di esecuzione.









Infine l’attività non deve essere esercitata in modo professionale o comunque non deve risultare autonomamente organizzata.

Anche se l’attività viene svolta in modo occasionale, se i guadagni superano i 5000 euro è necessario che l’influencer si iscriva alla gestione separata dell’INPS e paghi i contributi previdenziali dovuti.

Ad ogni committente

Inoltre ad ogni committente dovrà rilasciare una ricevuta di pagamento con indicazione della ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso lordo nel caso in cui sia un soggetto titolare di Partita IVA residente in Italia; in caso contrario, la ritenuta non andrà effettuata.

Infine, va detto che fino al limite di reddito pari all’importo di 4800 euro, l’influencer non dovrà presentare la dichiarazione dei redditi.

Discorso diverso se l’attività dell’influencer è abituale e continuativa: in questo caso dovrà aprire la Partita IVA, scegliendo fra il regime forfettario (se i ricavi percepiti non superano i 65000 euro annui), che prevede un’imposta sostitutiva con aliquota pari al 5% per i primi 5 anni e successivamente del 15% da applicarsi su una percentuale, oppure il regime ordinario.