Arbitro di calcio, ma quanto si guadagna?

Non solo calciatori! Sono tanti i ragazzi e le ragazze che decidono di intraprendere la carriera da arbitro di calcio. Un lavoro per il quale occorrono non solo preparazione atletica e passione ma anche tanto studio e sacrificio.

Per diventare arbitro di calcio

Infatti per diventare arbitro di calcio bisogna frequentare dei corsi che vengono tenuti periodicamente dall’Associazione Italiana Arbitri (Aia).

E di certo tutti i sacrifici vengono ripagati dato che questo può diventare un lavoro molto remunerativo, specie se si arbitrano incontri di calcio importanti e se si arbitra in serie A.

Un arbitro di calcio di serie A guadagna infatti 3800 euro a partita mentre un arbitro in serie B guadagna 1700 euro a partita.









Invece il segnalinee guadagna 1080 euro a partita.

Arbitrare le partite di Coppa Italia permette di guadagnare 1000 euro a partita nei primi turni, 1500 euro nei quarti, 2500 euro a partita nelle semifinali e 3800 euro nella finale.

A questi guadagni lordi bisogna applicare una tassazione del 43%

Inoltre bisogna aggiungere una base fissa che nei primi due anni di arbitraggio è di 30 mila euro (che diventano 40 mila euro se si superano le 25 presenze nel primo anno e per gli internazionali diventano 80 mila euro).

Infatti gli stipendi di un arbitro di calcio sono molto alti se si arbitrano partite internazionali: si parte da 4800 euro a partita per arrivare a 5800 euro a partita dai quarti di finale in poi.

I guardalinee in UEFA guadagnano 1440 euro a partita (che diventano 1740 euro a partita nelle fasi finali).

Per quanto riguarda un arbitro di calcio delle serie inferiori, i guadagni sono di 200 euro a partita in Lega Pro e 150 euro a partita in seconda divisione (a cui si devono aggiungere le spese di viaggio, alloggio e vitto).

In serie D i guadagni sono ulteriormente inferiori: 60 euro a partita più spese di trasporto e vitto.