Arbitro di calcio, come ci si diventa  

Per diventare arbitro di calcio non è sufficiente solo la passione per il calcio ma bisogna anche avere una certa predisposizione fisica e mentale. Si può iniziare questa carriera prendendo parte ad uno dei corsi che periodicamente tiene l’Associazione italiana arbitri (AIA).

Per partecipare a questi corsi, occorre avere diversi requisiti:

essere cittadini italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno

avere un’età non inferiore ai 15 anni compiuti e non superiore ai 35 anni compiuti

aver conseguito almeno il titolo di studio della scuola media inferiore

non avere già acquisito la qualifica di arbitro fuori quadro in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate

non essere stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera e disciplinari più gravi della sospensione per oltre sei mesi

non essere tesserati per alcuna società affiliata alla F.I.G.C.

non essere stati dichiarati falliti in proprio quali soci di società di persone

non avere subìto condanne penali anche non definitive per delitti dolosi negli ultimi 10 anni, e condanne e procedimenti penali che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale

non avere subìto procedimenti penali

Per diventare arbitri nelle categorie amatoriali, invece, occorre sempre seguire dei corsi che sono tenuti dagli enti di promozione sportiva (come CSEN, CSI, UISP e così via).

Alla fine dei corsi

Alla fine dei corsi per diventare arbitro di calcio, bisognerà sostenere un esame basato su test scritti e un esame orale sulle regole del cacio.

Inoltre bisognerà dimostrare la propria idoneità fisica.









Dopo aver superato questi esami, in FIGC si diventa di diritto arbitri della AIA e si può cominciare ad arbitrare nelle partite della categoria dei Giovanissimi con il supporto di un tutor.

Poi man mano, se l’arbitro dimostra il suo valore e il suo talento e viene valutato positivamente dai vari osservatori, potrà man mano arbitrare partite di categorie superiori fino ad arrivare ai livelli più alti.