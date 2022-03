Podcaster, hobby o possibilità lavorative?        

Il fenomeno dei podcast si sta diffondendo sempre di più in Italia, tanto che lo scorso anno si stima che siano stati più di 9 milioni gli italiani che hanno ascoltato abitualmente dei podcast.

I podcast non sono altro che dei contenuti audio pubblicati online (ad esempio sulle piattaforme di streaming musicale iTunes e Spotify) che si possono ascoltare anche offline, se scaricati sui propri dispositivi (tablet, pc o smartphone).

I podcast sono articolati in episodi e possono trattare gli argomenti più disparati (sport, cibo, musica, hobby, letteratura e così via): il loro scopo è informare, fare approfondimento, intrattenere o divertire ma anche informare su nuovi prodotti o servizi di un’azienda.

A realizzare i podcast sono i podcaster, dei professionisti che non si possono improvvisare. Ecco perché quello dei podcaster non è un hobby ma un vero e proprio lavoro, che può essere anche remunerativo.









Prima di tutto bisogna pensare all’argomento del podcast ed è importante che questo sia di valore e utile a qualcuno. Il pubblico, dopo aver ascoltato il podcast, dovrebbe avere imparato qualcosa di nuovo: il podcast deve “lasciare un segno” nell’ascoltatore, insomma.

Ci sono diverse skills che un buon podcaster dovrebbe avere:

buona dizione

capacità di scrittura dei contenuti

dimestichezza con i programmi di editing dell’audio (a meno che non ci si affianchi a dei professionisti)

saper realizzare interviste interessanti

saper utilizzare la strumentazione adatta (microfoni e software per la pubblicazione del podcast)

Per tutte queste e molte altre competenze può essere utile frequentare un corso o una masterclass per diventare podcaster. A questo punto si può mettere in piedi il proprio podcast e, con tutte le conoscenze apprese e gli strumenti necessari, metterlo online.

Poi, con opportune strategie di marketing, sarà più facile pubblicarlo e farlo conoscere alla nicchia di pubblico scelta, in modo che sempre più persone lo inizino ad ascoltare.