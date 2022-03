Podcaster, come intraprendere questo lavoro 

Per formare, informare, intrattenere, divertire: sono tanti i motivi per cui vengono rilasciati dei podcast, vale a dire dei contenuti multimediali (la maggior parte delle volte audio) inediti che vengono pubblicati online e che eventualmente possono essere ascoltati offline, se scaricati su un supporto digitale.

9,3 milioni gli italiani che ascoltano abitualmente podcast

Al giorno d’oggi sono 9,3 milioni gli italiani che ascoltano abitualmente podcast (secondo un’indagine IPSOS) e questo la dice lunga su quanto il fenomeno dei podcast abbia preso piede stabilmente anche qui nel nostro Paese.

Il bello di un podcast è che può parlare di qualsiasi argomento (da quelli più di nicchia a quelli meno specifici), raggiungere un grande pubblico e creare un rapporto intimo con gli ascoltatori (più di un programma radio).

È proprio per il grande successo che i podcast stanno avendo che si potrebbe voler intraprendere questo lavoro. La prima cosa da dire è che non ci si improvvisa podcaster perché bisogna avere competenze diverse.









Oltre ad aver identificato l’argomento del proprio podcast, è necessario:

saper scrivere contenuti e sapere quello che si dirà nel podcast e nei diversi episodi

avere una buona dizione

avere dimestichezza con i programmi di editing dell’audio (a meno che non ci si affianchi a dei professionisti)

saper realizzare interviste interessanti

saper utilizzare la strumentazione adatta (microfoni e software per la pubblicazione del podcast)

Per questo e per molti altri motivi, per intraprendere la carriera di podcaster potrebbe essere utile frequentare dei corsi o delle masterclass in cui imparare:

cos’è un podcast, la sua storia e la sua diffusione

cosa serve per realizzare un podcast

le basi della radiofonia (anche se fare radio e fare podcast sono due cose diverse, ci sono molti tratti in comune)

la scrittura del format e dei contenuti

come si conduce un podcast e l’improvvisazione al microfono

come organizzare e gestire un’intervista

come registrare il contenuto

le tecniche di editing e montaggio (quindi la produzione)

come pubblicare e promuovere un podcast