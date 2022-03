Cibi fatti in casa, serve la Partita IVA per venderli? 

Torte, biscotti, taralli, pasta al forno, parmigiana, conserve e marmellate: sono diversi i cibi che si possono preparare in casa. Questi cibi possono essere anche venduti a privati e ad aziende, purché si rispettino alcuni requisiti.

Prima di tutto i cibi fatti in casa che si possono vendere sono:

quelli da forno e pasticceria come dolci, biscotti, torte (anche per occasioni speciali), taralli, ecc.

gastronomia (pasta al forno, parmigiana, pollo arrosto)

prodotti tipici (come le orecchiette pugliesi o altro tipo di pasta fatta in casa)

conserve e confetture, come marmellate o conserve di verdure

bevande non alcoliche, come tè, tisane, succhi di frutta, ecc.

In casa, però, è possibile produrre solo un unico genere merceologico (non si possono produrre e vendere contemporaneamente biscotti o piatti pronti ma o l’uno o l’altro). Poi non si possono produrre alimenti di origine alimentare (come latte o prodotti a base di latte, uova, carne e così via).

Infine, non possono essere eseguite delle preparazioni destinate alla somministrazione. Detto questo, vediamo allora l’iter per vendere cibi fatti in casa.

Prima di tutto è necessario presentare una richiesta di autorizzazione all’Asl che si può ottenere se a casa propria si è dotati di una cucina che rispetti le norme di igiene e di sicurezza alimentare previste dalla legislazione italiana ed europea.









Poi bisogna presentare allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) presso il proprio Comune di residenza la Segnalazione Certificata Inizio Attività (Scia) in modo da poter svolgere la propria attività in modo regolare.

Quindi ottenere la certificazione HACCP

Quindi ottenere la certificazione HACCP che dimostra che l’attività avviene seguendo le misure di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza alimentare.

Infine, per vendere i cibi fatti in casa serve aprire la Partita IVA, optando per il regime forfettario (per fatturati non superiori ai 65mila euro l’anno), beneficiando di una tassazione IRPEF pari al 5% per i primi 5 anni (e del 15% dal sesto anno in poi) e dell’esenzione dall’IVA.

Infine bisogna iscrivere l’attività alla Camera di commercio e aprire la propria posizione INPS nella sezione Artigiani.