Animatori villaggi, quali skills si devono avere 

Sono tante le professioni del settore del turismo: fra queste ci sono gli animatori dei villaggi, coloro che si occupano dell’animazione e quindi del divertimento di clienti e turisti del villaggio.

In particolare, gli animatori dei villaggi:

organizzano spettacoli, feste, giochi per adulti e bambini, sia durante il giorno che la sera

danno informazioni e suggerimenti per escursioni, luoghi culturali, attrazioni e tradizioni culturali

organizzano attività sportive come tornei di calcio o pallavolo o lezioni di surf, nuoto e così via

Date le tante attività e mansioni che sono affidate agli animatori dei villaggi, è chiaro che questi professionisti devono avere numerose skills e attitudini. Prima di tutto devono amare rapportarsi con gli altri e stare a contatto con adulti e bambini, con lo scopo di curare il loro intrattenimento e divertimento.

Poi, considerando che spesso la clientela dei villaggi è anche estera, è consigliabile conoscere in maniera avanzata, oltre all’italiano, almeno un’altra lingua (come l’inglese).

Sarà necessario, poi, avere competenze in ambito teatrale (quindi è saper cantare, ballare e recitare) e avere conoscenze e competenze in ambito sportivo (dati i tornei e le lezioni di sport che eventualmente si impartiranno ai clienti).









Non dovranno mancare, fra le skills:

capacità organizzative

capacità comunicative e gestuali

capacità di gestione dell’ospite

capacità di adattamento e spirito di gruppo

Ma soprattutto tanta voglia di divertirsi e di far divertire.

Per acquisire tutte queste e molte altre skills che servono per svolgere il lavoro di animatori dei villaggi, si possono frequentare corsi ad hoc per animatori turistici dove, oltre ad una parte teorica, c’è anche una parte pratica per fare esperienza di quello che si farà nei villaggi.

In questo modo si potrà creare il proprio curriculum vitae e inviare la propria candidatura ad uno dei tanti villaggi turistici presenti in Italia o all’estero per iniziare questa entusiasmante carriera.