Telecamere sul posto di lavoro, quando sono vietate?

Il datore di lavoro può procedere all’installazione di telecamere sul posto di lavoro in ragione di esigenze organizzative e produttive o per motivi di sicurezza.

Atto espresso di autorizzazione

Tuttavia, per farlo, è necessario che ci sia un atto espresso di autorizzazione, che può essere un accordo tra le rappresentanze sindacali oppure, se questo manca, l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro al quale il datore fa richiesta.

In mancanza di queste autorizzazioni, il datore di lavoro che installa comunque le telecamere sul posto di lavoro rischia una multa fino a 1550 euro e l’arresto da 15 giorni ad un anno, in base alla gravità della condotta.

La Cassazione, però, ha anche stabilito, nella sentenza n. 4367/2018, che il datore di lavoro possa procedere all’installazione delle telecamere sul posto di lavoro senza bisogno di chiedere preventivamente l’autorizzazione ai sindacati, nei casi in cui il patrimonio aziendale sia messo a rischio da comportamenti infedeli da parte del dipendente e cioè quando sospetta di un dipendente.









Qualora dalle registrazioni dovesse risultare che il lavoratore commetta un furto sul posto di lavoro, le immagini che lo ritraggono in quel momento possono essere utilizzate contro di lui in un processo.

In questo caso, poi, il datore di lavoro potrà licenziare legittimamente il lavoratore.

Inoltre, nel caso in cui il lavoratore fosse colto in flagranza a rubare, il datore di lavoro potrà utilizzare le immagini delle telecamere come prova da utilizzare nel procedimento penale contro il dipendente.

Dunque, in definitiva, è vietata l’installazione delle telecamere sul posto di lavoro ogni volta che vengano installate dal datore di lavoro senza avere ottenuto l’autorizzazione mediante accordo sindacale oppure, se questa manca, dall’Ispettorato del lavoro.

Qualora l’installazione avvenisse comunque senza autorizzazione, infatti, il datore di lavoro commetterebbe un reato perché intralcerebbe la privacy e la riservatezza dei suoi dipendenti sul posto di lavoro.