Mining, si guadagna veramente?

Trading, Bitcoin, criptovalute… negli ultimi anni si sentono spesso queste parole così come anche “mining”, vale a dire l’estrazione di criptovalute utilizzando la potenza e la capacità di calcoli di pc e software dedicati al mining.

Oltre ai costi di software e pc, bisogna aggiungere quelli dell’energia elettrica, dato che il mining richiede un grande dispendio di corrente elettrica. Secondo alcune stime, l’elettricità complessiva utilizzata annualmente per produrre Bitcoin supera i 32 terawatt (molti di più di quelli consumati da molti Paesi al mondo).

È per questo motivo che molte aziende hanno immesso sul mercato dei pc Bitcoin miner che, per generare bitcoin e criptovalute, impiegano meno energia dei pc tradizionali.

Questi pc, spesso, pur essendo molto convenienti, si rivelano di scarsa qualità e poco performanti per ciò che devono fare.









Quindi è meglio puntare su pc e dispositivi più costosi (il loro costo parte in genere da 2000 euro) sperando che, con la propria strategia e il duro lavoro si riesca a guadagnare.

Perché in effetti la domanda che molte persone potrebbero porsi quando iniziano a fare mining (o vogliono iniziare a fare mining) è proprio se si guadagna veramente.

In realtà, per saperlo, bisogna considerare fattori come:

la velocità di calcolo (hash rate)

il numero di bitcoin ottenuti per ogni block

il costo dell’energia (se si fa mining in Italia, allora bisogna considerare che questo è abbastanza alto)

le commissioni

il valore della criptovaluta in dollari

Considerando tutte queste variabili, si capisce che guadagnare con il mining non è molto facile, soprattutto se si considerano anche i costi (come quello dell’energia).

In Italia è sempre meno redditizio fare mining, mentre in altri Paesi in cui l’energia costa poco e il clima freddo permette di risparmiare sul raffreddamento dei grossi impianti di mining, si può guadagnare meglio.

Infine, bisogna considerare anche che sono sempre più i miners impegnati in quest’attività e questo rende le criptovalute più difficili da estrarre e quindi comporta meno possibilità di fare profitti.