Mining che cos’è  

Mining è un termine che deriva dal verbo inglese “to mine” che significa estrarre. In questo caso l’estrazione si riferisce alle criptovalute, proprio perché spesso, nell’immaginario collettivo si pensa all’estrazione delle criptovalute proprio come all’estrazione dell’oro.

La creazione di monete virtuali

Quindi con mining si intende, in definitiva, la creazione di monete virtuali attraverso la capacità di calcolo dei computer e dei sistemi informatici.

Si parte dalla blockchain, vale a dire un libro contabile in cui vengono registrate tutte le transazioni fatte con le criptovalute; questo è distribuito in vari nodi, cioè computer e server destinati al mining.

In effetti le criptovalute non sono emesse da una banca centrale ma dai miner, unendo i blocchi delle criptovalute. Sono i miner che, mediante lunghi e complessi calcoli fatti con computer e server dedicati al mining di criptovalutete, aggiungono le transazioni alla blockchain.









Ogni volta che il sistema termina un’operazione, la rete crea una certa frazione di criptovalute nuove che viene accreditata al miner, cioè il possessore del computer.

È attualmente possibile iniziare a fare mining di criptovalute anche dal proprio smartphone o pc portatile; l’importante è che il dispositivo sia dotato di un sistema informatico con una certa capacità di calcolo.

Quanto costa

Questi dispositivi sono in genere abbastanza costosi (il loro costo va dai 2000 euro in su).

A quel punto bisogna installare un software o un’app di mining e configurare il software.

Va detto che anche l’energia elettrica richiesta per il mining è molta e in genere i computer di casa non sono adatti a sopportare il lavoro richiesto.

La cosa migliore è quella di cercare aziende specializzate nel fornire PC già assemblati e preposti per il mining o, nel caso di un informatico, acquistare le singole componenti e costruire da soli il pc.

In alternativa si può creare un mining pool, cioè fare mining con altre persone che provengono da tutto il mondo, in modo da dividere le spese