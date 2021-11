Call Audition Twain 2022, si ricercano tre figure professionali

Twain Centro di Produzione Danza Regionale e Centro di Residenza Nazionale, cerca nuovi interpreti uomini e donne per inserimento in compagnia (produzioni in repertorio e nuove produzioni), primo periodo di lavoro 10/20 Febbraio 2022, in via di definizione gli altri impegni del 2022.

Nello specifico si ricercano 3 figure professionali: una danzatrice contemporanea, un danzatore contemporaneo, un attore con attitudine al movimento.

Gli interpreti saranno inseriti nella cast artistico del Centro di Produzione e lavoreranno con diversi autori per le rispettive produzioni per il 2022 Juliette e Romanza di Loredana Parrella, Silenzio di Diego Sinniger De Salas, “nuovo progetto 22/23” di AnonimaTeatri (A.Memetaj e Y.Petrillo).

Si richiede:

Danzatore e Danzatrice: conoscenza della tecnica classica, ottima conoscenza delle tecniche contemporanee, padronanza delle tecniche d’improvvisazione, disposizione al lavoro con il testo, disposizione al lavoro di gruppo.

Attore: comprovata esperienza lavorativa di almeno 2 anni, conoscenza del metodo per azioni, capacità vocali, padronanza delle tecniche di improvvisazione, conoscenza di tecniche base del movimento e eventuali conoscenze di altre pratiche fisiche e/o sportive.

Per candidarsi è necessario inviare entro il 5 Dicembre 2021 una mail specificando nell’oggetto la figura per cui ci si intende candidare (danzatore, danzatrice, attore) a audizioni.twain@gmail.com allegando:









Cv, ed un link ad video di max 3 minuti del proprio lavoro fisico (se danzatore/danzatrice), allegando Cv, showreel o link video di spettacoli precedenti (se attore).

Le audizioni su invito, si terranno nell’arco di 3 giorni il 7-8-9 Gennaio 2022 presso il Supercinema di Tuscania (Vt).Per info scrivere a audizioni.twain@gmail.com o contattare il num.3382051200

Tutte le informazioni su: https://cietwain.com/call-audition-twain-2022/