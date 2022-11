Assunzioni 2022, le agevolazioni in corso

Anche per il 2022 sono in corso delle agevolazione per le assunzioni sotto forma di sgravi contributi e sostegni economici di cui le imprese e i datori di lavoro possono disporre se assumono certe categorie di lavoratori, soprattutto quelli definiti “svantaggiati”.

Per quanto riguarda le agevolazioni per le assunzioni 2022 da parte delle imprese, si ricorda il Bonus occupazione, che prevede uno sgravio dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono o hanno assunto, nel biennio 2021-2022, i giovani under 36.

Poi c’è il Bonus assunzioni donne che prevede la riduzione dei contributi pari al 50% per i datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato o determinato, lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da 6 mesi se risiedono in aree svantaggiate.

Si passa poi al Bonus assunzioni Reddito di cittadinanza, che consiste nell’esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza.









Poi ci sono gli Incentivi apprendistato che prevedono lo sgravio totale dei contributi per i datori di lavoro delle piccole imprese fino a 9 dipendenti che assumono giovani con contratti di apprendistato di primo livello.

Un’altra agevolazione in corso per le assunzioni 2022 è l’Incentivo studenti under 30 che prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi per un massimo di 3000 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, pieno o parziale, di giovani che abbiano meno di 30 anni.

Poi c’è l’Incentivo assunzioni al Sud, che prevede lo sgravio totale dei contributi, per un periodo di 48 mesi, per i datori di lavoro che assumono disoccupati in alcune aree del Sud.

Bonus disabili prevede degli sgravi per le aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato persone con disabilità, o trasformano il rapporto di lavoro da a termine a quello a tempo indeterminato.

Previsti anche bonus per le assunzioni di lavoratori di aziende in crisi oppure che si trovano in cassa integrazione.