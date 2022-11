Assunzioni senza pagare i contributi è possibile?

Assumere un nuovo dipendente comporta dei costi per il datore di lavoro o l’impresa: oltre alla retribuzione, bisogna considerare gli oneri previdenziali, gli oneri assistenziali e gli extra (premi, rimborsi ecc.).

Grazie agli incentivi, alle agevolazioni e agli sgravi, però, un datore di lavoro può praticamente assumere senza pagare i contributi.

Per il 2022 sono previsti diversi sgravi per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per i lavoratori con età inferiore ai 36 anni, e per le assunzioni a tempo indeterminato per le donne disoccupate da lungo tempo, over 50 oppure residenti in aree svantaggiate.

Per poter assumere senza pagare i contributi, però, i datori di lavoro devono:









essere in regola con il versamento dei contributi

rispettare le norme di sicurezza

applicare il CCNL

non avere effettuato licenziamenti nello stesso periodo delle assunzioni

Vediamo alcuni esempi di agevolazioni previste per chi assume nel 2022: è previsto l’esonero totale dal pagamento dei contributi INPS con limite massimo di 6000 euro per un periodo di 36 mesi per coloro che assumono giovani fino a 36 anni, purché i giovani non siano stati occupati a tempo pieno e indeterminato nel corso della loro intera esperienza lavorativa.

Per le aziende che effettuano assunzioni a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Campania e Sardegna, la proroga per l’esenzione si allunga sino a 48 mesi.

Sono previsti sgravi dei contributi pari al 50% per chi assume over 50 e pari al 100% fino a 6000 euro per chi assume o ha assunto donne over 50 tra il 2021 e il 2022.

Possono assumere senza pagare i contributi anche coloro che impiegano i percettori di reddito di cittadinanza, grazie al Bonus assunzioni Reddito di cittadinanza.

Infine, grazie agli Incentivi apprendistato, è previsto lo sgravio totale dei contributi per i datori di lavoro delle piccole imprese fino a 9 dipendenti che assumono giovani con contratti di apprendistato di primo livello.