Barman, qual è lo stipendio medio?  

La professione del barman è molto in voga fra i giovani di oggi. Per diventarlo occorrono passione e voglia di formarsi e aggiornarsi costantemente, dato che i trend su questo mondo evolvono in fretta.

Dopo la giusta formazione e l’esperienza, si può ambire a divenire barman ad alti livelli e fare di questa passione e arte, un lavoro gratificante e remunerativo.

Vediamo allora qual è lo stipendio medio per un barman, considerando che ovviamente questo varierà a seconda del luogo in cui si svolge il lavoro, della propria preparazione ed esperienza.

Mediamente un barman in Italia guadagna circa 1450 euro netti al mese (vale a dire 26400 euro all’anno). Per un barman alle prime esperienze, lo stipendio diminuisce (si parte da 850 euro netti al mese) mentre i barman con più esperienza possono ambire a guadagnare anche oltre 2500 euro all’anno.









L’esperienza è un fattore che entra molto in gioco quando si tratta di stipendio per un barman: per un professionista con meno di 3 anni di esperienza, lo stipendio medio è di 1150 euro netti al mese.

Un barman con 4-9 anni di esperienza, invece, guadagna all’incirca 1630 euro netti al mese.

Un barman con 10-20 anni di esperienza, guadagna circa 1980 euro netti al mese mentre un barman con molta esperienza (più di 20 anni di lavoro alle spalle) guadagna in media 1940 euro netti al mese.

Generalmente i barman che lavorano in discoteca sono quelli che guadagnano meno rispetto a quelli più specializzati, vale a dire i barman acrobatici e i barman di hotel a 5 stelle.

Quelli acrobatici, infatti, percepiscono in media uno stipendio di 2390 euro al mese, mentre quelli assunti in alberghi a 5 stelle, circa 2160 euro al mese (questo proprio in virtù della maggiore specializzazione ed esperienza che possiedono).

Invece i barman in discoteca guadagnano all’incirca 1200 euro al mese.