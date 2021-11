Mixologist, Bar Chef,  Flair Bartender e barlady      

Fra i professionisti che lavorano al bar, si possono distinguere diverse figure. I nomi di questi ruoli sono di provenienza inglese o americana e quindi è facile fare confusione per chi non ne conosce a fondo le peculiarità e le differenze.

Vediamo di andare a fondo su quelli che sono i compiti e le competenze necessarie di alcuni dei professionisti dei bar più famosi degli ultimi tempi.

Si parte dal Mixologist e dal nome si può già intuire di cosa è esperto questo professionista: di miscelazioni, appunto.

Si tratta di fatto di un barman o bartender che non solo sa creare cocktail e long drink ma, date le sue conoscenze nelle materie prime (ad esempio distillati e liquori), può creare dei cocktail e ricette proprie, miscelando sapientemente i diversi ingredienti.









È un termine che non ha genere e con cui ci si riferisce sia a professionisti uomini che donne.

Il Bar chef, invece, è un bartender o mixologist più esperto poiché in grado anche di utilizzare tecniche avanzate come la miscelazione molecolare che si basa sulla trasformazione chimica e fisica delle materie prime utilizzate per preparare i drink.

Si passa ora al Flair Bartender, forse la figura che nell’immaginario collettivo è più nota quando si pensa ai drink o ai locali notturni.

Si tratta appunto del bartender acrobatico, colui che dal punto di vista della spettacolizzazione offre un colpo d’occhio non indifferente a chiunque lo guardi, dato che non solo deve saper preparare degli ottimi cocktail ma deve anche effettuare delle acrobazie mentre lo fa.

Infine c’è la Barlady, termine con cui ci si riferisce specificamente alle donne, ma che di fatto ricopre lo stesso ruolo del barman e del bartender, cioè si occupa di preparare cocktail e soft drink.

Si può distinguere a sua volta dalla Barmaid (che propriamente significa donna addetta al banco di un bar).