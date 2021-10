Barman, ci sono corsi da fare?  

Fra i lavori più gratificanti e divertenti che in tanti giovani decidono di intraprendere c’è quello del barman. La giusta formazione e l’esperienza acquisita in anni di lavoro al bar, sono fondamentali per fare successo in questo lavoro.

Frequentare un corso professionale da barman

Sebbene in molti diventino barman dopo un lungo apprendistato alle spalle di barman professionisti, la strada più consigliata per diventarlo è quella di frequentare un corso professionale da barman.

Possono frequentarli non solo coloro che hanno già una buona base della materia (magari sono diplomati alla scuola alberghiera) ma chiunque sia appassionato di questo mondo, abbia volontà e voglia di formarsi e di aggiornarsi continuamente.

Esistono diversi corsi per diventare barman ma i programmi di studio sono più o meno simili. Si parte ovviamente dalla conoscenza delle diverse tecniche di bartender (un altro termine per riferirsi ai barman), vale a dire: build, stir, shake, strain, roll, layer e muddle.









Poi si passa alla conoscenza delle diverse attrezzature da bar (come i tipi di bicchieri, i tipi di ghiaccio e gli altri strumenti del mestiere).

Altre materie tipiche dei corsi sono:

miscelazione di cocktail tradizionali e di cocktail vintage

preparazione di cocktail molecolari

conoscenza delle materie prime utilizzate nella miscelazione (distillati, liquori, vermouth e bitter)

creazione di nuove ricette

tecniche di craft flair e free pour

intaglio di frutta per decorare i cocktail

caffetteria tradizionale e avanzata a livello professionale e decorativo

Con questi corsi, il barman sarà in grado di realizzare qualsiasi cocktail o bevanda, ma anche di creare le sue proprie ricette abbinando con sapienza i distillati e i liquori.

Altre competenze che si impartiscono durante i corsi da barman sono quelle che attengono le responsabilità, le abilità necessarie per il servizio, le regole d’igiene e di pulizia e le procedure di apertura e chiusura del bar.

Infine, viene insegnato tutto ciò che attiene la normativa sull’alcol e sull’età legale per il consumo di alcolici in diversi Paesi del mondo.