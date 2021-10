Barman, come iniziare questo percorso   

Fra i lavori più divertenti che permettono di rapportarsi e interagire con il pubblico, c’è quello del barman, una professione che sempre più giovani decidono di intraprendere. Ma come iniziare il percorso come barman?

Passione e impegno prima di tutto

Come per ogni lavoro, anche per quello del barman sono necessari passione e impegno.

Fra le competenze e le abilità che questo professionista deve avere spicca sicuramente la creatività, ma non solo: un vero barman deve essere aggiornato sulle principali tendenze, sull’attrezzatura e gli strumenti necessari, le tecniche di verseggio, preparazione, conservazione e servizio delle bevande.

Meglio ancora se conosce anche le lingue straniere, per poter servire al meglio anche i clienti stranieri.









Completano il quadro gentilezza, capacità di relazionarsi e comunicare con gli altri, bell’aspetto (inteso non tanto nel fisico quanto nel modo di fare, di gesticolare, muoversi e di abbigliarsi, dato che il barman si trova al centro della scena come se fosse il protagonista di uno spettacolo).

A parte le competenze e le attitudini di base

A parte le competenze e le attitudini di base, per diventare barman si possono scegliere due strade: o imparare il mestiere sul posto di lavoro, magari apprendendo le tecniche da chi già svolge questa arte oppure studiare e formarsi (anche se poi sarà necessaria, ovviamente, anche l’esperienza pratica e a contatto con il pubblico).

Mentre nel primo caso si affiancherà il barman professionista e si dovrà essere bravi e astuti a cogliere ogni piccola sfaccettatura del mestiere, nel secondo caso, invece, dopo aver terminato gli studi e la formazione necessaria (un corso da barman professionale) si potrà inizierà sin da subito a cercare lavoro come barman, perché si avranno già tutte le competenze necessarie al ruolo.

C’è da dire, comunque, che il lavoro del barman è in continua evoluzione (si pensi ad esempio alle ricette, alle tecniche di miscelazione e al mondo del mixology, in continuo mutamento per andare incontro ai gusti e alle esigenze dei clienti) e per essere un professionista ad alti livelli, è necessario sempre e costantemente migliorarsi.