Influencer, i followers sono la nuova moneta? 

Da alcuni anni i social network sono popolati da una miriade di influencer, personaggi pseudo famosi che influenzano i propri follower su moda, accessori, trucco, cibo e quant’altro.

Per le aziende gli influencer rappresentano il mezzo per far conoscere prodotti e servizi. È chiaro, però, che le aziende scelgono gli influencer in base al loro engagement cioè a quanti followers hanno e alla reputazione che questi hanno sui social.

Possiamo dire, dunque, che per gli influencer i followers diventano lo strumento per stipulare nuovi contratti di lavoro e di affiliazione con le aziende e quindi soldi.

Dunque i followers sono la nuova moneta

Per gli influencer il numero di follower influenza anche il compenso che riceveranno per ogni video, foto o contenuto pubblicato sui propri profili, sponsorizzando prodotti o servizi di qualche azienda.









Stando alla ricerca “Influencer Pricing report di Klear” del 2020, un influencer con 500- 5 mila followers, avrà dei compensi di circa 65 dollari per un post. Gli influencer con numero di followers da 5000 a 30000 riceverà almeno 170 dollari per un post.

Si passa poi agli influencer con followers da 30000 a 500 mila, i cui compensi saranno maggiori di 500 dollari a post. Per gli influencer celebrity (da 500 mila followers in su), infine, i guadagni sono di almeno 2000 dollari a post.

Addirittura esistono locali, come un ristorante di sushi di Milano, che fa pagare in follower.

In pratica il cliente deve postare una foto dei piatti scelti con gli hashtag del locale, poi andare in cassa dove uno store manager verificherà la corretta pubblicazione del post e il numero di follower.

A seconda del numero di follower, si avrà uno sconto sul conto del ristorante. In questo modo il locale riceve visibilità e il cliente risparmia denaro per mangiare il sushi.