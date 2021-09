Gamer professionista, un lavoro a tutti gli effetti     

Il mondo di Internet offre numerose opportunità di lavoro a chiunque le sappia cogliere, anche a coloro che passano le proprie giornate a giocare ai videogames. Detto così potrebbe sembrare un passatempo da ragazzini, in realtà da qualche anno si sente parlare di gamer professionisti, un lavoro a tutti gli effetti.

Che tipo di lavoro fa il gamer

Queste persone, infatti, passano le loro giornate a provare videogiochi e a scoprire trucchi e modi per avanzare di livello, ad allenarsi come se fossero degli atleti con il proprio sport.

Data l’importanza che questo lavoro sta avendo, in questi ultimi anni sempre più università in tutto il mondo prevedono corsi di studio per chi vuole diventare gamer professionista.

Ogni anno, poi, si svolgono anche delle vere e proprie competizioni e tornei, proprio al pari di quelle sportive, e i premi sono spesso in denaro.









Quello del gamer professionista è un lavoro che ha spesso dei ritmi serrati tanto che i giocatori spesso seguono delle sedute di fitness e attività sportiva e anche delle diete, che permettano loro di mantenere uno stile di vita sano, stando comunque tanto tempo a casa a giocare.

Spesso anche lo stress, come per qualsiasi altro lavoro, può sopraggiungere per queste persone.

Infatti non è solo la pratica che serve a questi giocatori, ma anche lo studio, la ricerca di strategie, l’osservazione dei competitors o dei giocatori più bravi, per apprendere nuove tecniche di gioco e capire come giocare.

Ma il gamer professionista non deve solo competere ma anche instaurare relazioni sociali, ricercare la giusta motivazione e, come detto, mantenere uno stile di vita sano.

Perché, se è vero che quello del gamer professionista è un vero lavoro, allora come ogni altro lavoro deve essere lasciato spazio anche alla vita reale, allo svago, alla propria famiglia e al divertimento.