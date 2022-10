Come diventare game tester

Giocare ai videogame e guadagnare uno stipendio mensile? Può sembrare uno scherzo o un’utopia, ma questo lavoro esiste davvero ed è anche uno dei più ambiti: parliamo del game tester, una professione tutt’altro che semplice in cui impegno e divertimento camminano a braccetto. Ma cosa fa un game tester e come si può entrare in questo mondo?

Chi è il game tester

Chi ama i videogiochi trascorrerebbe intere giornate con i propri passatempi preferiti, figuriamoci se quel tempo potesse essere pagato dalle software house più ricche e conosciute. È proprio questo, descritto in maniera molto semplicistica, il lavoro del game tester, ossia di quella figura professionale che si occupa di testare i videogiochi prima della loro immissione sul mercato.









In realtà, il lavoro del game tester non è così semplice come si possa pensare e, soprattutto, non è privo di responsabilità, ma ciò non toglie che si tratti di una posizione molto ambita dal momento che permette di accedere alle migliori novità in anteprima e di trasformare la propria passione in una remunerativa professione.

In sostanza, il game tester si colloca alla fine dell’intera catena di progettazione e produzione dei videogame, occupandosi di provare il prodotto ideato e realizzato da designer, developer, grafici e altre figure impegnate in questa industria per valutarne il funzionamento e individuare eventuali errori e problematiche da correggere prima di mettere in commercio il gioco.

Com’è facile intuire, dunque, il game tester oltre a essere un abile giocatore deve possedere diverse competenze tecniche, che permettano di riconoscere ogni tipo di problema che riguardi il videogioco, dai bug grafici a quelli inerenti il gameplay a 360 gradi, per un’analisi completa che richiede molto tempo e tantissima attenzione. Tradotto in altri termini, il game tester può essere definito come colui che si occupa di una parte del controllo qualità all’interno delle società di produzione dei videogame.

Come si diventa game tester

I game tester si occupano di diversi aspetti legati al funzionamento dei videogiochi, sulla base di ciò che la software house intende richiedere al professionista. Esistono infatti vari test che possono essere effettuati sui giochi, da quelli di compatibilità con piattaforme e sistemi operativi ai test di funzionalità e di localizzazione (rispondenza a standard linguistici e culturali del mercato di riferimento), ed è dunque importante sapere bene anche su cosa si desidera lavorare più nello specifico prima di proporsi alle aziende del settore.

In generale, per diventare game tester occorrono dei requisiti specifici che possono comunque variare tra un annuncio di lavoro e l’altro, anche in relazione alla tipologia di giochi da analizzare. In linea di massima le software house richiedono la maggiore età, un’ottima conoscenza della lingua inglese (con preferenze per chi conosce anche altre lingue) e soft skill come l’elevata capacità di concentrazione e di analisi, le più elevate abilità organizzative e, ovviamente, una certa conoscenza del mercato del gaming e dei software. A tutto ciò è possibile che vengano aggiunte altre particolari competenze tecniche oppure su categorie ludiche ben precise.

Quando infatti il game testing riguarda giochi dalle regole particolari, come per esempio quelli presenti sulle piattaforme digitali dedicate al poker e ai casino, è necessario che il tester abbia dimestichezza con le diverse modalità di gioco e con il funzionamento dei vari passatempi, così da poter fornire indicazioni dettagliate anche su eventuali difformità che potrebbero manifestarsi in fase di utilizzo.

Non esistono dunque corsi universitari e master per diventare game tester, poiché ferme restando le skill sopra descritte ogni appassionato potrebbe proporsi per un’eventuale candidatura, tuttavia non sono da sottovalutare i corsi di accademie di settore come la Digital Bros Game Academy che possono comunque fornire conoscenze molto importanti spendibili nell’industria videoludica.

Quanto può guadagnare un game tester

Il guadagno di un game tester può variare in base a diversi parametri, a partire dall’esperienza maturata nel campo. Chi è ai suoi primi incarichi di testing mediamente può ricevere dai 7 ai 12 euro l’ora, mentre professionisti più affermati e con diversi anni di attività possono tranquillamente superare la soglia dei 30mila euro annui.

Ovviamente, il discorso cambia se si tratta di un lavoro da dipendente presso una software house – e in questo caso bisogna considerare la posizione ricoperta – o da freelance, con una tariffa oraria stabilita autonomamente. Non è infine da trascurare l’aspetto legato alla possibilità di lavorare da remoto: quella del game tester è infatti una posizione che molto spesso si concilia col lavoro a distanza e che, quindi, molti apprezzano per l’elevata flessibilità e libertà organizzativa.

Riuscire a lavorare con società estere pur rimanendo nel proprio Paese di origine può infatti permettere di strappare condizioni contrattuali più interessanti di quelle garantite in patria, combinando un guadagno migliore e una piena autonomia lavorativa alla possibilità di evitare trasferimenti a lungo raggio.