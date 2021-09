Influencer, come capire chi acquista i follower

Il lavoro da influencer attira tantissimi ragazzi e ragazze che decidono di intraprendere questa carriera. Una carriera per la quale servono passione, dedizione e sacrificio.

Ci sono alcuni pseudo influencer che però optano per delle “scorciatoie” che non sempre premiamo, anzi potrebbero finire con il danneggiare la propria immagine online. Alcuni influencer, infatti, potrebbero acquistare i follower, invece che “guadagnarseli” con il proprio talento e la propria unicità. Ci sono diversi modi per capire chi acquista follower o utilizza bot che seguono le persone per poi togliere il “segui”.

Il primo modo per “smascherare” questi influencer furbetti è Social Blade: nella home page è possibile indicare l’username dell’influencer che si vuole verificare.

Social Blade rimanderà ad una pagina con diverse informazioni, ma è sufficiente soffermarsi sulla sezione “Instagram stats summary / user statistics for…”.









Più precisamente:

nella colonna dei followers si potranno visionare le persone che in un certo giorno hanno seguito o smesso di seguire quell’influencer

si potranno visionare le persone che in un certo giorno hanno seguito o smesso di seguire quell’influencer nella colonna dei following, invece, si potranno visionare le persone che quell’influencer ha iniziato a seguire

Se le statistiche sono strane (ad esempio dalle tabelle si evince che in un solo giorno quell’account ha perso molti follower ma ne guadagnati 2000-3000), può venire il sospetto che li stia acquistando.

I follower acquistati, dopo un po’ di giorni smettono di seguire quel profilo, e dalle statistiche è possibile notare questo calo drastico nel numero dei seguaci.

Come Social Blade, anche Ninjalitics è un altro servizio online per verificare gli influencer che comprano follower.

Se però non si vogliono utilizzare questi sistemi, per scoprire i profili che acquistano follower, basta solo calcolare il rapporto tra likes e follower: se una pagina ha 200 mila follower, è irragionevole che ai post abbia sono 300 likes.

È evidente che ha comprato i follower.

Ed è per questo che molti influencer acquistano anche bot che generano likes e commenti.