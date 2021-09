Agenzia pratiche auto, servono dei corsi particolari?

Se aprire un’agenzia di pratiche auto è il tuo sogno, devi sapere che prima è necessario ottenere l’attestato di consulente automobilistico. Per conseguirlo, bisogna superare un test a risposta multipla che si può sostenere nella regione in cui si vuole aprire un’agenzia e quindi iniziare questo percorso di lavoro in proprio.

Il test viene svolto due volte all’anno ma per sapere con precisione in quali date, occorre consultare i bandi periodicamente. Superare il test a pieni voti è più semplice se si seguono dei corsi di formazione che preparano all’attività di consulenti di un’agenzia di pratiche auto.

Esistono diversi corsi che si focalizzano sugli argomenti oggetto d’esame, vale a dire:

circolazione stradale

trasporto merci

navigazione

Pubblico Registro Automobilistico

regime tributario

Questi corsi preparano e abilitano a svolgere i diversi servizi che un’agenzia di pratiche auto offre ai propri clienti, come:

passaggi di proprietà

pratiche nautiche

bollo auto

immatricolazioni e reimmatricolazioni di veicoli

demolizioni per esportazioni

pratiche relative alle patenti (come duplicati, riclassificazioni, rinnovi)

Molti corsi vengono impartiti in aula ma si possono seguire anche online. Spesso si può contattare il docente per chiarimenti sulle discipline oggetto della preparazione.









Un surplus sono le simulazioni del test d’esame, molto utile per entrare nel meccanismo di quelli che sono i quesiti a risposta multipla (spesso molto ostici per chi non ha dimestichezza).

Durante i corsi si imparerà a risolverli e ad avere la preparazione giusta per non improvvisare ma per rispondere correttamente a tutte le domande e ottenere senza problemi il proprio attestato da consulente automobilistico e riprendere l’iter per aprire la propria agenzia.

Si ricorda che per poter partecipare all’esame da consulente automobilistico di un’agenzia di pratiche auto, è necessario possedere i seguenti requisiti:

avere almeno 18 anni

essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell’Unione europea

possedere un diploma di scuola superiore

non essere stati sottoposti a condanne o provvedimenti penali