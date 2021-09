Content Creator, quali strumenti utilizza?

Il content creator è quel professionista digitale che si occupa di realizzare contenuti di diversa natura (immagini, video, audio o solamente scritti) nel linguaggio che ritiene più adatto per comunicare un messaggio al target di riferimento.

Nel creare i contenuti, il content creator si avvale di diversi strumenti.

Vediamo gli strumenti e le app che può utilizzare per creare contenuti sempre più coinvolgenti sui social network e sul web. Canva è uno strumento che permette di impaginare foto, aggiungere icone o loghi alle immagini, editare foto e molto altro.

È un programma intuitivo che possono usare tutti, anche coloro che non sono affatto esperti di grafica. Un’altra app molto valida e molto usata è Plotaverse, che permette di modificare le foto per renderle interattive e quindi attirare di più il pubblico.

Con questa applicazione, infatti, delle semplici foto diventano animate, cioè dei veri e propri brevi video. Poi c’è Polarr, usata per editare le foto aggiungendo dei bellissimi filtri, modificando luci, colori e così via.









Snapseed è un’altra app che permette di editare le foto, facendo modifiche alle imperfezioni.

Unfold è un’app che permette di rendere più attraenti le stories su Instagram (che sono un mezzo molto usato per comunicare con il proprio pubblico).

Aiuta a generare contenuti creativi, utilizzando diversi template: ad esempio consente di inserire più foto ed integrare assieme a queste dei testi.

Mojo è un’altra app che serve per rendere più accattivanti le foto e i video con svariati template.

InShot permette di editare i video in pochi passi: modificare, tagliare, aggiungere effetti e filtri, musica, audio personalizzati e sticker.

Gli hashtag sono fondamentali per il content creator che realizza contenuti per i social network: con Hashtagged si possono copiare ed incollare velocemente una serie di hashtag che possono essere poi utilizzati per le pubblicazioni su Instagram.