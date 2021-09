Content creator, come proporsi alle aziende   

Una delle figure professionali più richieste del momento è il content creator che si occupa di creare contenuti per i social network e per il web.

Nello specifico:

progetta i contenuti da pubblicare per un sito web o social network

conosce il target di riferimento

pianifica una content strategy (una vera e propria strategia, con gli orari migliori per la pubblicazione)

conosce gli strumenti per il posizionamento dei contenuti sul web (parole chiave, SEO)

Non c’è un corso di laurea da seguire per diventare content creator (anche se è consigliabile laurearsi in materie umanistiche, comunicazione o marketing), ma è necessario possedere flessibilità e capacità di adattamento.

Il content creator, poi, deve saper scrivere in modo persuasivo (avere competenze di copywriter), conoscere Internet e i social network ma anche l’inglese o altre lingue straniere, avere buona dimestichezza degli strumenti interattivi come i programmi di videoscrittura, i fogli elettronici, i sistemi operativi, il linguaggio HTML.

Il content creator è una figura professionale che può lavorare in diversi settori (cucina, motori, fitness, moda) e su diverse piattaforme (siti Internet, blog, social network).









Può lavorare all’interno dell’azienda, collaborare come libero professionista (freelance con Partita IVA) oppure può essere una figura esterna all’azienda.

Come può proporsi alle aziende?

La cosa più intuitiva da fare è quella di candidarsi alle diverse offerte di lavoro che vengono pubblicate (in genere da agenzie di comunicazione).

In alternativa, ci si può proporre come freelance alle agenzie di comunicazione più vicine casa propria (anche solo per iniziare a fare esperienza e per collaborare con altri esperti del marketing).

Un altro modo per proporsi, è quello di creare il proprio sito Internet, magari inserendo un portfolio per mettere in luce le proprie capacità e le eventuali referenze di altre persone per cui si sono svolti dei lavori.

In alternativa, una volta identificata un’azienda con cui si vuole collaborare, contattarla su Instagram.

Quello che conta, infine, è lavorare con professionalità, quindi con puntualità e onestà.