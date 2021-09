Content creator, quanto si guadagna

Al giorno d’oggi trovare un lavoro gratificante e remunerativo è il sogno di molti ragazzi che terminano le scuole e conseguono la laurea.

Internet concede molte opportunità

Da questo punto di vista, Internet concede molte opportunità lavorative dato che sono diverse le professioni che si sono diffuse proprio nel mondo del web e online.

Una di queste è la figura professionale del content creator, che si occupa di creare contenuti per il sito Internet e i social network nella maniera e con gli strumenti che ritiene più opportuni.









Un professionista che si forma e aggiorna costantemente in copywriter, social network e siti Internet.

Fra le competenze che deve avere, ci sono:

marketing e comunicazione

programmazione e realizzazione grafica di un sito Internet (sono sufficienti nozioni di base di grafica, montaggio video, editing e così via)

SEO (search engine optimization) vale a dire il posizionamento sui motori di ricerca

Social media marketing

CMS (Content Management System) come WordPress

Ma quanto guadagna il content creator?

Tutto dipende dalle competenze e dall’esperienza che il professionista possiede, ma anche dal tipo di lavoro che si svolge (da libero professionista- freelance con Partita IVA oppure come dipendente di un’azienda).

Nel primo caso, il guadagno dipenderà dal numero di clienti che si hanno, dalle competenze-esperienze che si sono acquisite e dalla capacità di “farsi un nome” nel settore.

Nel secondo caso, invece, il guadagno sarà fisso ma in relazione al proprio grado di esperienza.

Un content creator esperto può arrivare a guadagnare 45 mila euro all’anno mentre uno alle prime armi potrebbe guadagnare di meno (solitamente lo stipendio iniziale per un dipendente aziendale si attesta sui 1000-1500 euro al mese).

Comunque, per costruirsi una buona carriera in questo mondo (e di conseguenza ottenere dei buoni guadagni) è essenziale lavorare in modo serio e affidabile, formarsi continuamente e aggiornarsi, avere entusiasmo, empatia e voglia di fare.