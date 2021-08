Consulente freelance, quale partita iva scegliere    

Quella del consulente è un’attività lavorativa molto gratificante e molto richiesta. Si tratta di quel professionista che si occupa di fare consulenze ad aziende, enti e professionisti in diversi ambiti, al fine di migliorare le proprie strategie (di amministrazione, di marketing, produttive e così via). Oggi ad esempio va anche molto di moda ed è molto richiesta la consulenza online.

I consulenti freelance

Ci sono molti consulenti che svolgono la propria attività da freelance: in questo caso, quale Partita IVA è meglio scegliere? Prima di tutto va detto che la Partita IVA deve essere aperta quando l’attività da consulente viene svolta continuativamente nel tempo.

Infatti, se l’attività viene svolta solo in maniera occasionale (e senza continuità), non è necessario aprire la Partita IVA.

I regimi fra cui si può scegliere sono: forfettario o ordinario.









Il primo è molto conveniente e permette di risparmiare sulla tassazione, pagando un’imposta unica forfettaria.

Non ha limiti di età o di durata e prevede il pagamento di un’aliquota del 5% per i primi 5 anni e del 15% dal sesto anno in poi, su una percentuale dei ricavi che varia a seconda del tipo di attività svolta.

Un regime esente dal pagamento dell’IVA

Inoltre, è un regime esente dal pagamento dell’IVA in fattura ma non permette di scaricare i costi. Tuttavia, si può optare per questo regime solo se il consulente freelance ottiene un guadagno non superiore a 65 mila euro.

In alternativa, infatti, il consulente dovrà scegliere il regime ordinario. Il vantaggio di questo regime è che permette di scaricare tutte le spese necessarie per l’attività, ma prevede molte più tasse:

l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) che si calcola a scaglioni di reddito e va dal 23% al 43%

le addizionali IRPEF regionali e comunali (che variano in base alla regione)

l’IVA (imposta sul valore aggiunto) del 22%, da aggiungere sempre in fattura

l’IRAP (imposta regionale variabile sulle attività produttive)

La maggiore tassazione è ovviamente commisurata al fatto che il consulente freelance ottiene un fatturato maggiore.