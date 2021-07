Tolettatura per cani, come aprirne una

Chi ama gli animali sa quanto sia importante prendersene cura con amore e attenzione. Una delle attenzioni maggiori che si deve rivolgere ai cani riguarda la tolettatura, che non si deve fare solo per una ragione estetica ma anche e soprattutto per salvaguardare la salute dei nostri amici a 4 zampe.

La tolettatura per cani comprende il lavaggio, la spazzolatura del manto, il taglio del pelo, l’eliminazione dei nodi dal pelo, l’igiene delle parti intime, la pulizia dai parassiti, e dovrebbe essere compiuta ogni 30-40 giorni.

Spesso molti decidono di farla da sé ma è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista che svolgerà il lavoro in maniera molto più precisa e completa. In effetti è proprio perché sempre più persone si rivolgono a dei tolettatori professionisti che questa attività si sta sempre più diffondendo.

Ma come si può aprirne una?

Per diventare un tolettatore professionista occorre prima di tutto seguire dei corsi di formazione ad hoc ed ottenere un attestato.









Poi si potrà scegliere il luogo in cui aprire il proprio negozio, analizzando il quartiere e la città in cui lo si aprirà, e valutando se c’è già un negozio del genere (e quindi concorrenza).

La location è fondamentale e bisogna darle un’immagine personale ma nello stesso tempo che esprima accoglienza e fiducia.

Il tutto rispettando la normativa in materia di avvio di una nuova attività di tolettatura. Con questo si intende che bisogna rispettare i requisiti dell’ASL circa i locali e l’igiene:

pareti lavabili e igienizzabili

guscetta di raccordo tra pareti e pavimento

piletta di scolo delle acque sporche

pozzetto di decantazione (uno per ogni vasca di lavaggio)

impianto di aspirazione

sala d’attesa separata.

Inoltre bisognerà munirsi del certificato di garanzia dell’impianto idrico ed elettrico, della valutazione di impatto sonoro e di un attestato sulla biodegradabilità dei prodotti utilizzati.

Ottenuti i permessi, si possono acquistare le attrezzature:

tavolo con pompa idraulica

soffiatore di almeno 1000 W

phon a piede o a braccio

sterilizzatore

una o più tosatrici professionali

pettini