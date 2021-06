Discoteche, come assumere un DJ   

Il dj è una delle figure professionali più conosciute quando si parla di discoteche e locali notturni. Si tratta di quel professionista che seleziona la musica, mixando brani e tracce musicali diverse, con lo scopo di intrattenere e far divertire il pubblico.

È davvero una bella soddisfazione quella di veder divertire e scatenare tanta gente al ritmo delle proprie note. Per la legge italiana un dj deve possedere un certificato di agibilità per poter suonare in discoteca.

Quando una discoteca o un locale notturno decide di assumere un dj fisso, dovrà richiedere questo certificato all’INPS.

Invece i dj occasionali spesso devono procurarsi questo certificato da soli.









Ma come assumere un dj?

Partiamo dal presupposto che un dj è solitamente un lavoratore autonomo che viene ingaggiato per certe serate o eventi nelle discoteche con contratti di lavoro occasionale.

In questo caso, la discoteca assumerà il dj come lavoratore e quest’ultimo emetterà una ritenuta d’acconto per prestazione occasionale.

La discoteca consegnerà al dj dei voucher per il pagamento e verserà per conto suo l’importo della ritenuta e dei contributi.

Altre volte, invece, il dj entra a far parte di un’agenzia di eventi e intrattenimento e segnalato ad una certa discoteca o locale notturno, oppure può far parte di una cooperativa per operatori dello spettacolo.

La cooperativa richiederà il certificato di agibilità, emetterà fattura, verserà le tasse e i contributi per conto del lavoratore e pagherà a lui l’importo netto.

Il certificato di agibilità è fondamentale perché, in mancanza, in caso di controllo sarà il proprietario del locale ad essere responsabile.

Altre volte ci sono dei dj che collaborano in maniera più stabile con delle discoteche partecipando a tutte le serate.

Infine, alcune volte il gestore del locale potrebbe ospitare delle special guest, vale a dire dei dj magari di fama internazionale, soltanto per delle prestazioni occasionali.