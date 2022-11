Associazione culturale, si può assumere un dipendente?

Le associazioni culturali fanno parte degli enti senza scopo di lucro; difatti sono delle associazioni di persone che, condividendo gli stessi interessi, si riuniscono ed utilizzano i fondi per scopi culturali, di insegnamento o educativi.

Gli scopi culturali possono essere sportivi, artistici, di filantropia, di insegnamento o rivolti a cause umanitarie specifiche.

La domanda che ci si potrebbe porre è se un’associazione culturale può assumere un dipendente oppure se può avvalersi soltanto delle prestazioni volontarie dei propri associati.

La risposta è positiva perché nessuna norma vieta all’associazione culturale di assumere lavoratori dipendenti.









Dunque un’associazione culturale può sempre assumere terzi non associati o collaborare con loro nello svolgimento dell’attività associativa.

I dipendenti possono essere assunti con uno di questi contratti:

contratto di lavoro subordinato

contratto a progetto o parasubordinato

rapporto di lavoro occasionale, vale a dire quello esercitato in modo non continuativo e non abituale, che non può durare più di 30 giorni in un anno solare

Il pagamento della prestazione potrà avvenire tramite voucher per un limite di 5000 euro annui pagati a ciascun lavoratore. Se i lavoratori percepiscono compensi maggiori di 5000 euro annui, dovranno iscriversi alla gestione separata dell’INPS.

Un’associazione culturale può anche assumere lavoratori con Partita IVA: in questo caso, questi dovranno emettere fatture a carico dell’associazione.

Tuttavia, come per altri enti senza scopo di lucro, anche per l’associazione culturale vige il divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili.

Questo stabilisce pertanto un tetto massimo per gli importi erogabili ai dipendenti: non si possono infatti conferire salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Se gli importi assegnati come stipendi o salari ai dipendenti di un’associazione culturale fossero superiori, invece, si potrebbe presumere che si stia trattando di una distribuzione indiretta di utili.