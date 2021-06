Discoteche, riaprono i locali notturni

Con l’allentamento delle misure di sicurezza ideate per limitare le occasioni di contagio da Coronavirus, i gestori e i lavoratori delle discoteche e dei locali notturni richiedono a gran voce la riapertura dopo un lungo periodo di stop.

Molte regioni italiane sono state poste in zona bianca (la fascia definita a più basso rischio) e si immagina che sia proprio qui che le discoteche potranno tornare a riprendere la loro piena attività molto presto, probabilmente a partire dal primo luglio.

“Un ulteriore passo verso la normalità e il segnale della ripartenza per un comparto che per troppo tempo non ha avuto la possibilità di lavorare”, questo è quello che commenta Stefano Bolognini, commissario milanese della Lega, che preme affinché il primo luglio sia la data definitiva delle riaperture delle discoteche e dei locali notturni.

Per il momento, infatti, c'è stato un accordo solo verbale tra le parti (il sottosegretario alla salute, Andrea Costa, e Maurizio Pasca, presidente del sindacato italiano dei locali da ballo).











Da questo incontro è nata l’ipotesi che le discoteche potranno ripartire dal primo luglio, permettendo di entrare solo a coloro che hanno il green pass (ovvero chi è guarito dal Covid, chi ha ricevuto da almeno 15 giorni una dose di vaccino o ha effettuato un tampone con esito negativo nelle ultime ore), e prevedendo dei protocolli di sicurezza diversi a seconda che il locale sia all’aperto o al chiuso.

Attualmente nelle regioni in zona bianca le discoteche e i locali notturni sono riaperti solo come ristoranti e/o bar, con il paradosso che spesso è presente un dj e viene diffusa musica, ma che non si può ballare.

L’auspicio è che presto (a partire dal primo luglio, appunto) si possa tornare a ballare e a divertirsi in discoteca come un tempo, seppur rispettando le norme di sicurezza che verranno stabilite.