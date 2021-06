Matrimoni, cosa deve fare un locale per essere in regola

Dopo mesi di blocchi e chiusure a causa dell’epidemia di Coronavirus, finalmente il 15 giugno potrà riprendere ad operare il settore dei matrimoni e quello delle cerimonie in genere.

Cambiano un po’ di cose

Tuttavia, cambiano un po’ di cose rispetto all’ultima volta in cui abbiamo partecipato ad un matrimonio.

Ebbene sì, perché possono prendere parte ad un matrimonio soltanto coloro che avranno completato il ciclo di vaccini anti Covid (due dosi per Pfizer, AstraZeneca e Moderna e una per Johnson&Johnson) oppure abbiano avuto il Covid e siano guariti (con certificazione rilasciata da Asl o medico di base) oppure presentino esito negativo al tampone effettuato nelle 48 ore precedenti la cerimonia.









Proprio all’arrivo in sala ricevimento, gli ospiti dovranno consegnare il greenpass e sottoporsi alla misurazione della temperatura.

Ma cosa deve fare un locale per essere in regola?

La prima raccomandazione per gli organizzatori è quella di svolgere gli eventi in aree all’aperto, se possibile.

Nel caso in cui gli eventi si svolgano in ambienti chiusi, deve sempre essere garantito il ricambio dell’aria.

Sia in ambienti all’aperto che interni, per i commensali non c’è l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica se si allontanano dal proprio tavolo (ad esempio per recarsi in bagno), purché rispettino il distanziamento di 1 metro nel caso di soggetti non conviventi.

Per quanto riguarda i tavoli, considerando l’ingombro delle sedie, la distanza minima tra essi deve essere di almeno 2 metri, considerando il passaggio degli addetti al servizio di somministrazione.

Devono essere distribuiti e distanziati in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, fatta eccezione per i tavoli composti da persone che non siano soggette al distanziamento interpersonale in quanto conviventi.

Non sono permessi i buffet, ma è consentito un servizio di selezione degli alimenti esposti (show cooking). Salse, pane, crackers, grissini devono essere serviti direttamente con l’utilizzo di pinze.

La somministrazione nelle postazioni bar o nei banchi di servizio di caffè, è consentita purché venga rispettato il distanziamento e non si creino assembramenti.

I gruppi musicali dovranno distanziarsi dal pubblico per almeno 3 m, qualora non provvisti di barriere antidroplets in prossimità del microfono.