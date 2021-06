Matrimoni, riparte il comparto wedding

Il 17 maggio è stato previsto un nuovo decreto per le riaperture in cui si è affrontato anche il discorso Matrimoni 2021.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva infatti molte coppie potranno coronare il proprio sogno d’amore: dal 15 giugno potranno riprendere i festeggiamenti per i matrimoni.

Gli invitati dovranno esibire il green pass che attesti di:

essere stati vaccinati contro il Covid-19;

aver ottenuto un risultato negativo al tampone;

essere guariti dall’

È stata anche prevista una nuova figura, il Covid Manager, ce ne sarà 1 per ogni 50 invitati, ed avrà il compito di:

dare informazioni adeguate sulle misure di prevenzione da rispettare durante l’evento;

mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni;

riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti.

Inoltre, nella sala devono essere disposti i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all’aperto (giardini, terrazze, plateatici, dehors).









Sono sempre da preferire gli spazi all’esterno, rispettando il distanziamento di almeno un metro.

Comunque tutti, invitati e sposi, dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni.

Anche il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.

Non sarà possibile la modalità di servizio a buffet mentre è consentita la modalità self-service (può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose).