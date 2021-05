Pensione 2021, i requisiti per andare 

Dopo anni di lavoro e sacrificio, ci si può godere una meritata pensione. Per controllare gli anni e i contributi versati si potrà andare all’interno del portale dell’INOS. Ma nel 2021 quali sono i requisiti per andare in pensione?

Per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, i requisiti per andarci sono:

67 anni di età e almeno 20 anni di contributi per la generalità dei lavoratori;

66 anni e 7 mesi di età per gli addetti alle mansioni gravose;

5 anni di contributi, a patto di aver compiuto i 71 anni di età per chi rientra interamente nel regime contributivo.

Per la pensione anticipata 2021 sono richiesti:

42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini

41 anni e 10 mesi di contributi per le donne

Chi rientra nel sistema interamente contributivo, può andare in pensione con 64 anni di età e 20 anni di contributi, a patto di aver maturato un assegno previdenziale di importo pari o superiore a 2,8 volte l’assegno sociale.

Rientrano nel sistema contributivo i lavoratori:









privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996;

con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, purché abbiano anche 15 anni di contribuzione versata, di cui 5 successivi al 1995.

I lavoratori precoci (coloro che prima dei 19 anni di età avevano già maturato almeno 12 mesi di contributi) possono andare in pensione anticipata con soli 41 anni di contribuzione.

Quota 100 prevede invece che possano andare in pensione coloro che abbiano almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi.

Poi c’è l’Ape sociale che consente di accedere alla pensione anticipata a costo zero a specifiche categorie di lavoratori caratterizzati da condizioni di disagio.

Infine Opzione donna che consente alle lavoratrici di andare in pensione con 58 anni di età (59 se autonome) e 35 di contributi, a patto di accettare un assegno previdenziale calcolato con il solo criterio contributivo.