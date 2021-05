Pensione 2021, addio alla quota 100  

Tanti lavoratori pensavano di giungere finalmente alla pensione con la cosiddetta Quota 100, una forma di pensionamento, entrata in vigore nel 2019 e sperimentata per 3 anni, che consente a tutti coloro che abbiano almeno 38 anni di contributi e un’età anagrafica minima di 62 anni, di andare in pensione in anticipo. Per controllare gli anni e i contributi versati si dovrà andare o alla sede dell’INPS ma molto più comodamente online sul portale.

A fine 2021, però, bisognerà dire addio alla Quota 100.

Questo è quanto previsto dalla bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza elaborato dal Governo, in cui si legge che: “In tema di pensioni, la fase transitoria di applicazione della cosiddetta Quota 100 terminerà a fine anno e sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti”.

Stando al presidente dell’INPS Pasquale Tridico, “l’adesione a Quota 100 si è confermata fino a oggi, al 50% delle stime, su circa 250-300 mila persone. Quota 100 ha spinto molti verso la pensione, soprattutto tra i dipendenti pubblici.”

Comunque l’ipotesi è che Quota 100 possa essere sostituita da Quota 102, per le quali sarebbe richiesto di possedere 38 anni di contributi ed almeno 64 anni di età, restringendo così la platea dei destinatari.









Altre ipotesi sono quelle di prevedere degli sconti contributivi per le categorie più svantaggiate che, per condizioni personali o familiari, non riescono a raggiungere il minimo di contributi previsti da Quota 102.

Nello specifico, si parla di:

una riduzione di 8 mesi sui contributi richiesti per ogni figlio per le donne (fino a un massimo di 24 mesi);

(fino a un massimo di 24 mesi); riduzioni contributive pari a un anno per chi assiste da almeno 5 anni un familiare con handicap grave (i cosiddetti caregivers );

); una maggiorazione del 25% degli anni di lavoro prestati tra i 17 e i 19 anni per i lavoratori precoci (ovvero coloro che hanno maturato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni).