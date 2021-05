Pensione 2021, si parla di quota 102: che cos’è

A fine 2021 scade la sperimentazione triennale (iniziata nel 2019) di Quota 100, la forma di pensionamento che consente a tutti coloro che abbiano almeno 38 anni di contributi e un’età anagrafica minima di 62 anni, di andare in pensione in anticipo. Per controllare i contributi versati si può andare sul portale dell’INPS all’interno della nostro cassetto.

Non è stata voluta alcuna proroga

Non è stata voluta alcuna proroga di questo meccanismo di pensionamento per prevedere altre formule che vadano maggiormente incontro alle categorie con mansioni logoranti.

Si parla di Quota 102, una forma di pensionamento per le quali sarebbe richiesto:

, quello di possedere 38 anni di contributi (di cui non più di 2 anni figurativi, esclusi dal computo maternità, servizio militare, riscatti volontari) come requisito anagrafico, quello di avere almeno 64 anni di età

In questo modo si restringerebbe di fatto la platea dei destinatari, rispetto a quanto previsto con Quota 100.









Uno sconto contributivo

Fra le ipotesi ci sarebbe anche la possibilità di prevedere uno sconto contributivo per tutti quei lavoratori che, per motivi personali o familiari, non riescano a raggiungere il numero minimo di contributi previsti da Quota 102 ed in particolare:

una riduzione di 8 mesi sui contributi richiesti per ogni figlio per le donne (fino a un massimo di 24 mesi)

riduzioni contributive pari a un anno per chi assiste da almeno 5 anni un familiare con handicap grave (i cosiddetti caregivers)

una maggiorazione del 25% degli anni di lavoro prestati tra i 17 e i 19 anni per i lavoratori precoci (vale a dire coloro che hanno maturato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni)

Stando alle stime, Quota 102 potrebbe costare più di 8 miliardi di euro e dovrebbe interessare circa 150 mila persone (che si aggiungerebbero alle 350 mila persone che vanno regolarmente in pensione).

Secondo i tecnici, Quota 102 potrebbe essere molto utile soprattutto nei casi di crisi aziendali, accanto ai tradizionali ammortizzatori sociali.