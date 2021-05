Franchising 2021, quali sono i più richiesti

Nonostante l’emergenza Coronavirus, molte persone potrebbero comunque voler aprire la propria attività e un modo per farlo è tramite il franchising.

Il franchising è un accordo tra un’azienda che ha una formula commerciale consolidata (il franchisor) e un singolo imprenditore o una società (il franchisee o affiliato) che decide di aderire a questa formula, rimanendo un imprenditore indipendente.

Per il 2021 il franchising mostra una tendenza positiva: infatti si è dimostrato che le attività in franchising hanno dei tassi di sopravvivenza superiori rispetto ai negozi tradizionali non in franchising.









Nel settore della sanificazione e dell’igienizzazione, alcuni esempi di franchising di successo sono:

Vapor System, con un investimento a partire da 790 euro;

Mister Lavaggio, franchising di lavaggio auto, con un investimento a partire da 900 euro;

Bio, franchising di vendita di dispositivi di protezione individuale, a partire da 950 euro;

, franchising di vendita di dispositivi di protezione individuale, a partire da 950 euro; Ecoline Wash, franchising di pulizia di interni auto, a partire da 1265 euro.

Nel settore Food e home delivery:

Food Zone, con un investimento a partire da 4900 euro;

Checomodo, consegna di cibo a domicilio ma anche di altri servizi (a partire da 4900 euro);

, consegna di cibo a domicilio ma anche di altri servizi (a partire da 4900 euro); Food Lovery, a partire da 5900 euro.

Fra i franchising di agenzie multiservizi:

Mail Boxes Etc. con un investimento a partire da 0 euro, si potranno erogare ai propri clienti servizi di posta privata, di imballaggio e logistica e svolgere lavori di grafica, stampa e vendita di prodotti per l'ufficio;

con un investimento a partire da 0 euro, si potranno erogare ai propri clienti servizi di posta privata, di imballaggio e logistica e svolgere lavori di grafica, stampa e vendita di prodotti per l’ufficio; ASA Group, con un investimento a partire da 1300 euro.

Nel settore delle scommesse, alcuni esempi di franchising da aprire sono Loving Bet e Sportcafe, con un investimento a partire da 2500 euro.

Infine, nel settore alimentari e supermercati, i franchising più richiesti sono:

Mondocaffè, con un investimento a partire da 3000 euro si avrà il proprio franchising che vende capsule di caffè;

Caffè dal mondo, con un investimento a partire da 3900 euro, si venderanno caffè, tisane e bevande solubili;

, con un investimento a partire da 3900 euro, si venderanno caffè, tisane e bevande solubili; Il mondo senza glutine, con un investimento a partire da 3900 euro, si venderanno prodotti senza glutine e non solo.