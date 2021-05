Franchising 2021, quale settore puntare   

Sono tantissime le persone che decidono di aprire un’attività in franchising: anche se in genere è previsto un investimento iniziale (anche impegnativo), con questo accordo si potrà beneficiare del know how e dell’esperienza di un’azienda che ha una formula commerciale consolidata (il franchisor).

Come avviare un franchising

Il singolo imprenditore (franchisee o affiliato) decide di aderire a questa formula commerciale, rimanendo un imprenditore indipendente.

Nonostante l’emergenza Coronavirus in atto, sono diversi i settori in cui è possibile aprire il proprio franchising nel 2021:

, un settore che non conosce crisi. Vendita automatica senza personale per avere guadagni tutto il giorno, anche nonostante le chiusure a causa dell’epidemia