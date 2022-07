Impresa inattiva che cosa significa

Un’impresa è attiva quando è iscritta al Registro delle imprese, esercita la propria attività e non risulta avere procedure concorsuali in corso. Di contro per impresa inattiva si intende una società che è iscritta al Registro delle imprese ma che non esercita l’attività.

Da distinguere dall’impresa sospesa

Da distinguere però dall’impresa sospesa che è una società che è iscritta al Registro delle imprese ma che ha sospeso l’attività, incluse le disposizioni dell’autorità amministrativa e giudiziaria, e dall’impresa cessata che è iscritta al Registro delle imprese ma ha comunicato la cessazione dell’attività.

Dunque un’impresa inattiva non esercita la sua attività: ma come si può fare per sapere se è attiva o inattiva?

Si può consultare la visura camerale che garantisce l’effettiva esistenza dell’impresa.









Questo documento contiene le informazioni anagrafiche, giuridiche, economiche e fiscali depositate presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura su qualunque impresa italiana iscritta all’Agenzia delle Entrate.

La visura camerale si può richiedere ad un ufficio della Camera di commercio oppure online da alcune piattaforme fornendo diversi dati, come la denominazione e il codice fiscale della società.

Con la visura camerale, oltre a sapere se l’impresa è attiva o inattiva, si potranno reperire diverse informazioni sulla società come:

Codici ATECO

Soci e quote

Rappresentanza e amministrazione

Oggetto sociale

Numero di addetti

Iscrizione ad albi e ruoli

Licenze

Certificazioni e attestazioni

Cariche e qualifiche

Chiunque voglia avere anche informazioni dettagliate sul passato della società può richiedere una visura camerale storica che contiene tutte le informazioni di un’azienda a partire dalla data della sua prima costituzione.

Una volta consultata la visura camerale, si potrà sapere se l’impresa è attiva o meno.

Ma cosa succede se lo stato di inattività non risulta dalla visura camerale anche se di fatto l’impresa è inattiva?

Si potrebbero fare ulteriori accertamenti come verificare l’ultimo bilancio o constatare a quanto ammonta il fatturato (se questo è pari a 0, si può presumere che l’impresa sia inattiva).