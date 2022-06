Come iniziare un’attività di stampe t-shirt

Ognuno di noi vuole distinguersi con qualcosa di originale e unico, così nel tempo si sono diffusi sempre di più gli oggetti o i capi di abbigliamento personalizzati, come ad esempio le t-shirt.

Oggi chiunque abbia un’immagine o una frase che vuole far apporre su una maglietta, può recarsi in un negozio di stampa oppure online e ottenere la t-shirt dei propri sogni in poco tempo.

In effetti le attività di stampa t-shirt sono attualmente molto in voga e, oltre a permettere di esprimere al meglio la propria creatività e la propria fantasia, possono rappresentare un business proficuo soprattutto per tanti giovani che non riescono a trovare un lavoro.

Vediamo allora come iniziare quest’attività

Non c’è bisogno di un titolo specifico per iniziare un’attività di stampe t-shirt perché potenzialmente può farlo chiunque. Tuttavia è consigliabile avere almeno un’esperienza minima nel settore, soprattutto per quanto riguarda le diverse tecniche di stampa.









Per questo motivo si possono frequentare dei corsi specifici per imparare le principali tecniche di stampa t-shirt o anche nozioni di marketing per imparare a promuovere meglio il proprio business.

Poi bisogna procurarsi un posto in cui iniziare l’attività: deve essere spazioso, in modo da contenere tutte le varie stampanti e i computer per l’ideazione grafica, e un bagno personale.

Il negozio deve poi possibilmente essere scelto in una zona centrale della città e ad ampio passaggio.

Per quanto riguarda la parte burocratica per iniziare quest’attività, bisogna:

aprire la Partita IVA

procedere all’iscrizione alla Camera di commercio

aprire le posizioni INAIL e INPS

procedere alla comunicazione presso il SUAP, Sportello unico attività produttive del comune in cui si aprirà l’attività

Generalmente i costi di avvio di quest’attività sono elevati ma eventualmente si possono chiedere dei finanziamenti, dei contributi a fondo perduto oppure delle agevolazioni pubbliche o, ancora, si può optare per il franchising.