Assegno unico, si può fare domanda online?  

Dal primo gennaio 2022 è possibile fare domanda per l’assegno unico e universale, un sostegno economico che spetta ai nuclei familiari con figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni (a certe condizioni); senza limiti di età per i figli disabili.

Chiunque presenterà la domanda per l’assegno unico entro il 30 giusto 2022, non perderà alcuna mensilità e dunque riceverà l’assegno unico dal mese di marzo 2022 e fino a febbraio 2023.

Invece per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda.

Chi deve presentare la domanda per l’assegno unico?

uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale

il tutore

il figlio maggiorenne per sé stesso

La domanda di assegno unico per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite.









È possibile presentare la domanda:

tramite Patronato

rivolgendosi al Contact center INPS

online, accedendo all’apposito servizio disponibile sul sito INPS con le proprie credenziali

L’utente può visionare la sua domanda nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, e selezionando la domanda.

All’utente compariranno diversi stati della domanda, che può essere:

accolta (vuol dire tutto ok e può essere messa in pagamento, ma non è detto che sia già stata pagata)

respinta

decaduta

rinunciata (questo è il caso in cui ci si accorge di aver fatto un errore nella compilazione della domanda; bisogna cliccare su “Rinuncia”, quindi scegliere come motivazione “errore di compilazione” e non “rinuncia alla prestazione”, così da poter inserire una domanda corretta)

in evidenza alla sede (vuol dire che c’è qualche problema, forse sanabile con un supplemento di istruttoria della sede INPS)

in evidenza al cittadino (vuol dire che l’utente deve integrare la domanda con della documentazione)