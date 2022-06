Assegno unico per chi prende il reddito di cittadinanza

L’assegno unico e universale per figli a carico è un sostegno economico che spetta dal mese di marzo 2022 a quello di febbraio 2023 ai nuclei familiari con figli a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni (a certe condizioni); senza limiti di età per i figli disabili.

L’importo spettante al nucleo familiare varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, in base all’ISEE valido al momento della domanda (tuttavia possono fare domanda dell’assegno unico anche coloro che non hanno un ISEE, infatti per questo l’assegno è detto universale).

In assenza di Isee, l’assegno sarà calcolato con l’importo minimo previsto dalla normativa.

E per chi percepisce il reddito di cittadinanza?

Stando al decreto legislativo n. 230/2021 i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza ricevono d’ufficio la corresponsione dell’assegno unico e universale.









In pratica l’INPS eroga, nelle stesse modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, una quota supplementare di beneficio economico riferita all’assegno unico e universale, senza che i percettori del reddito di cittadinanza debbano presentare apposita domanda.

Infatti chi percepisce il reddito di cittadinanza, si vedrà versato in automatico l’assegno familiare sulla carta Reddito di cittadinanza.

Per quanto riguarda l’importo, questo viene calcolato con questa formula:

Integrazione Rdc/AU = (Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico) + (Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico)

Ciascuna delle due integrazioni entra nel computo solo se risulta un valore positivo; eventuali valori negativi verranno equiparati al valore zero.

L’integrazione Rdc/AU minorenni a carico viene calcolata con la seguente formula:

Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico = max (0; Importo teorico AU figli minorenni – Quota Rdc figli minorenni a carico)

Dunque anche chi prende il Reddito di cittadinanza potrà percepire l’assegno unico e universale per figli a carico.