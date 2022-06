Assegno unico, quali sono gli importi previsti?

Dal primo gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per ottenere l’assegno unico e universale, un sostegno economico alle famiglie con figli a carico a partire dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni.

L’assegno unico e universale spetta infatti ai nuclei familiari:

per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza)

per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, purché frequenti un corso di formazione o professionale o universitario oppure svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito inferiore a 8000 euro annui oppure sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o ancora svolga il servizio civile universale

per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età

L’assegno verrà versato per un anno a partire da marzo 2022 fino a febbraio 2023.

Chiunque presenti la domanda entro il 30 giugno, potrà vedersi riconosciuto l’assegno a partire da marzo 2022 mentre per chi presenterà domanda dopo il 30 giugno 2022, l’assegno unico spetterà dal mese successivo a quello della domanda.

Quanto agli importi, quello mensile va da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha l’ISEE inferiore a 15mila euro, a un minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40mila euro oppure che non presentano l’ISEE.









Il pagamento dell’importo dell’assegno unico avverrà su:

conto corrente bancario o postale

bonifico domiciliato presso sportello postale

libretto postale

conto corrente estero o area SEPA

carta prepagata con IBAN

di uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, oppure del tutore, o anche del figlio maggiorenne per sé stesso.

Chiunque voglia sapere di preciso quanto riceverà come assegno unico e universale, potrà usare il simulatore dell’assegno unico e universale sul portale dell’INPS.

Si tratta di un servizio che permette di simulare l’importo mensile, accessibile senza usare credenziali di accesso, e consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.