Sala Lan, quali requisiti occorrono?  

Al giorno d’oggi, complice anche la pandemia da Coronavirus, sempre più persone hanno sviluppato una passione per il mondo dei videogiochi. Infatti, durante il lockdown, avendo più tempo libero, tante persone hanno iniziato a praticare il gaming online, anche sfidandosi con amici, parenti o persone sconosciute.

Ora che le misure di sicurezza si sono allentate, le sale giochi iniziano di nuovo ad essere frequentate da tutti gli appassionati del gaming. Inoltre è un nuovo modello per avviare un’attività in proprio.

Una sala Lan è proprio una sala giochi, un luogo di ritrovo in cui tutti gli appassionati di gaming possono riunirsi per giocare partite virtuali, organizzare tornei, giocare ai videogiochi o anche prendere un drink insieme.

Per aprire una sala giochi è necessario seguire un iter burocratico ma prima di tutto ricercare un luogo abbastanza grande per aprire la propria sala giochi.









Il luogo deve essere scelto in una posizione strategica e centrale, dove ci sia un grande afflusso di gente e magari vicina ad altri luoghi di aggregazione come un centro commerciale.

Poi bisogna dotarsi di tutte le strumentazioni adeguate: videogiochi, computer da gaming, attrezzature e così via.

In genere l’investimento iniziale per l’apertura di una sala giochi è di 80 mila euro ma si può scegliere la formula in franchising per veder ridotta questa spesa iniziale.

Per quanto riguarda gli adempimenti burocratici, invece:

bisogna aprire la Partita IVA presso l’Agenzia delle entrate

è necessario procedere all’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio

si devono pagare i diritti SIAE

se il locale può ospitare più di 100 persone al suo interno, dovrà essere richiesto anche il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco

bisogna adempiere anche a quanto previsto dalle norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo (se previsti dalla propria amministrazione regionale)

è necessario presentare la SCIA, cioè la Segnalazione certificata di inizio attività, presso lo sportello SUAP del Comune di competenza