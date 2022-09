Come è cambiato il lavoro post pandemia?

La società globale ha subìto profondi mutamenti durante la pandemia e, alcuni di questi, sono tutt’ora in corso. Per riassumerli tutti possiamo tracciare una linea tra il “prima” e il “dopo” rispetto a tutte quelle nuove consuetudini che, solo due o tre anni fa, ci sembravano delle incredibili novità.

Tra le tante aree che hanno subito un mutamento c’è senza dubbio il mondo del lavoro, cambiato così rapidamente ma ancora oggetto di transizioni verso un mercato totalmente rinnovato. Per esempio il welfare dei lavoratori, oggi, riguarda non solo i collaboratori in sede ma anche quelli da remoto, come stabilito dalla legge 81 del 2017 e da successive direttive ministeriali.

La normativa, anche rispetto ai buoni pasto in smart working, prevede parità di trattamento per tutti i collaboratori e ha chiarito, una volta per tutte, cosa si intende per lavoro smart o agile.

L’affermazione del lavoro da remoto

Sicuramente uno dei più grandi cambiamenti è proprio il lavoro da remoto. Sono in tantissimi ad aver sperimentato i vantaggi e le sfide che derivano da una gestione domestica delle proprie mansioni e, proprio per questo, la società riflette su quale impatto avrà un tale cambiamento, considerato, solo pochi anni fa, inimmaginabile.

Il lavoro da remoto, quasi sicuramente, si affermerà in modo ancora più deciso di come lo viviamo oggi. Il Ministero del Lavoro, i sindacati e le aziende già lavorano a ritmi serrati per individuare le nuove sfide legislative che tale condizione richiederà. L’argomento è ancora piuttosto caldo ma le aziende più all’avanguardia hanno saputo individuare prassi e strumenti per valorizzare questa nuova forma di collaborazione.

Collaborare a distanza conviene?

Il lavoro da remoto aiuta le persone a conciliare meglio la vita privata con quella professionale. Al tempo stesso permette alle aziende di investire sulla felicità delle persone e di sostenerle con strumenti di integrazione del reddito e di potenziamento della produttività.

Sul mercato esistono già tantissime soluzioni pensate per guidare le persone nella gestione del tempo da dedicare al lavoro pur operando al di fuori dell’ufficio. L’importante, quindi, non è schierarsi verso l’una o l’altra opzione, ponendosi tra tradizione e innovazione.

Per le aziende, oggi, ciò che conta è guardare verso il futuro e, quindi, accogliere i cambiamenti offrendo alle risorse umane tutti gli strumenti necessari a garantire politiche di welfare soddisfacenti.

Benefit e valori che migliorano il clima a lavoro

Si sente spesso parlare di work-life balance e di work environment, ovvero termini anglofoni che si sono diffusi rapidamente anche nel nostro Paese. Il punto non è tanto considerare il lavoro da remoto quale condizione migliore o peggiore rispetto al lavoro in sede.

Piuttosto è compito delle aziende valutare politiche, decisioni e prassi capaci di leggere i bisogni delle persone e interpretarli in base ai cambiamenti del tempo.

Restare aggiornati significa fare propri i principali riferimenti culturali della società globale in cui viviamo oggi, tra i quali figurano la transizione digitale, il welfare e, senza dubbio, anche l’impatto ambientale. I nuovi temi destinati a cambiare il lavoro, in conclusione, riguardano il miglioramento del posto di lavoro sotto il profilo operativo e nel pieno rispetto della qualità della vita privata.